Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Dzwola

adres: Krzemień Drugi 44, 23-304 Krzemień Drugi numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Trzecia 6, 23-304 Kocudza Trzecia numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Kocudza Druga numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Krzemień Pierwszy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Kocudza Pierwsza numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Dzwola 121B, 23-304 Dzwola numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Zdzisławice 51, 23-304 Zdzisławice numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Branew Szlachecka 19, 23-304 Branew Szlachecka numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Co zrobić, aby móc oddać głos za granicą?

Podczas wyborów będziesz przebywać za granicą? To nie jest problem, aby oddać swój głos. Można głosować w obwodzie utworzonym za granicą. Jest to dostępne dla obywateli, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Warto pamiętać, że zagłosować można wyłącznie osobiście. Ponadto konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można zrobić to ustnie, telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wartym uwagi jest elektroniczny system rejestracji e-wybory, który polecany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu do niego należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, w którym jesteśmy zapisani w rejestrze wyborców (dotyczy osób będących czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jest on wystarczającym dokumentem.