Janów Lubelski i okolice. Kąpieliska otwarte 18.06. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Janowie Lubelskim?

Kąpielisko Zalew we Frampolu

🚩Kąpielisko Podwolina

Kąpielisko w Kulikowie

Kąpielisko: Moczydło

Kąpieliska w pobliżu Janowa Lubelskiego

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.