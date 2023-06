Gdzie możesz zjeść dobre lody w Janowie Lubelskim? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W naszej ojczyźnie szerszą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w dwóch złączonych ze sobą waflach. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Janowie Lubelskim powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były jedynie w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Bez obaw możemy więc spożywać je w gorące letnie dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.