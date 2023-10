Gdzie głosować w gm. Chrzanów? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Łada 118, 23-305 Łada numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Otrocz 32, 23-305 Otrocz numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Chrzanów Pierwszy 81, 23-305 Chrzanów Pierwszy numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

adres: Malinie 28, 23-305 Malinie numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów Trzeci numer okręgu do Sejmu: 6 numer okręgu do Senatu: 15

Okręgi wyborcze w Polsce – co warto o nich wiedzieć?

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Jak głosuje się w domach pomocy społecznej, domach studenckich, szpitalach czy zakładach karnych?

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.