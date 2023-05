Apteka w Janowie Lubelskim. Sprawdź, gdzie szukać w maju 2023

Co jeszcze znajdziesz w aptece w Janowie Lubelskim?

New Digital

Dedykowany do modelu:uniwersalny;Gwarancja:24 mies...

Kolor:złoty;Marka:Kenwood ;Seria:Major Titanium, C...

Dedykowany do modelu:uniwersalny;Gwarancja:24 mies...

Farmaceuta – najważniejsze cechy

Grono klientów danej apteki znajdującej się w Janowie Lubelskim powiększa się, jeśli sprzedaje tam lubiany farmaceuta. Jego pożądane cechy to profesjonalizm i uprzejmość wobec pacjentów. Jest on znawcą farmakologii. Otrzymasz od niego informację, kiedy zapytasz o lek, który kupujesz. Wzbudza on także zaufanie społeczne.